Евгений Алдонин сильно похудел на фоне онкологии

Накануне, 23 ноября, в Сети распространилась информация, что знаменитый футболист, бывший муж певицы Юлии Началовой, Евгений Алдонин борется с тяжелой формой онкологии. По одним данным, у спортсмена рак желудка, по другим - поджелудочной железы. Говорят, деньги бывшей звезде футбола собирают всем миром.

Примечательно, что в соцсетях Алдонин в последние месяцы ничего не публикует, на страничке его супруги Ольги его тоже не видно. Однако этот кадр появился в одном из спортивных аккаунтов в соцсети в июле. Многочисленные комментаторы в Сети обратили внимание, что футболист выглядит изможденным и похудевшим.

Ни сам Евгений Алдонин, ни его супруга Ольга пока официально не прокомментировали информацию об онкологическом заболевании. Молчит и дочь спортсмена от брака с Юлией Началовой Вера. В Сети уже судачат, что девушка останется совсем сиротой, если с Алдониным случится страшное.

Напомним, популярная артистка Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Причиной смерти певицы стало заражение крови и сердечная недостаточность.