Центробанк предложил ограничить скидки маркетплейсов

Центробанк предложил Минэкономразвития ограничить скидки маркетплейсов.

Письмо в министерство с соответствующими рекомендациями направила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В настоящий момент маркетплейсы делают скидки, если покупатель оплачивает товар картой дочернего банка. Это, по мнению Набиуллиной, влечет "нечестные преимущества перед остальными участниками рынка".

Кроме того, ЦБ предлагает лишить маркетплейсы права менять стоимость товара, исходя из выбранного способа оплаты, пишет "Коммерсант".

Контроль за соблюдением этих правил должна взять на себя Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Минэкономразвития уже получило предложения Набиуллиной. В ведомстве отметили, что любые ограничения на скидки требуют комплексной оценки их влияния на потребителей, продавцов и отрасль в целом.