Умерла актриса Валентина Шарыкина

Заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина, также известная широкой публике ролью пани Зоси из телевизионного проекта "Кабачок 13 стульев", умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Сатиры.

Ее яркая творческая биография насчитывает более 70 театральных и киноролей. "Кабачок 13 стульев", "Женский монастырь", "Баня", "Клоп", "Бешеные деньги", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "У времени в плену" и многие другие постановки с участием артистки полюбились зрителям и навсегда вошли в "Золотой фонд" Сатиры.

"Для меня театр — это все! Это мой дом. Моей отдушиной, моим счастьем всей жизни был театр", — говорила сама Валентина Шарыкина.

Друзья и коллеги по цеху называли ее верным и надежным другом, невероятно щедрым человеком широкой души.

Интересно, что в сентябре 85-летняя Валентина Шарыкина поздравила с 90-летием Татьяну Доронину. "Господь ей дал магнетизм, красоту необыкновенную, обаяние необычное и талант, все это совместилось в одной прекрасной женщине - Татьяне Васильевне", - отметила актриса.

Напомним, Валентина Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года в Киеве. Среднее образование получила в школе № 17 Иркутска.

В 1962 году она окончила Училище имени Б. Щукина и сразу вступила в труппу Московского театра сатиры.