Ситуация для украинских войск в Харьковской области складывается плачевная. Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления, чтобы удержать позиции в Волчанске, сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах.

Источник агентства уточнил, что на харьковском направлении отмечена переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона. Подразделения направлены в район населенного пункта Вильча. При этом офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ срочно эвакуируются из этого населенного пункта и переносят пункты управления на более безопасное расстояние.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские военные освободили город Волчанск на 80%. Как сообщают силовики, подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен, украинские военные пытаются бежать, переодевшись в гражданскую одежду.