Во всех московских больницах начали использовать QR-коды для идентификации пациентов

Москва внедрила в городских стационарах новую систему автоматической фиксации взаимодействия с пациентом.

Раньше опция была доступна только в флагманских центрах и приемных отделениях, а теперь – во всех стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При поступлении в больницу пациент получает специальный браслет с QR-кодом. Врачи сканируют его при проведении манипуляций и процедур, данные отображаются в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

"Идентификация происходит во время проведения лучевой диагностики, анализов и операций, а также при транспортировке людей между отделениями и так далее", - отметила заммэра.

Нововведение позволяет существенно экономить время медицинских сестер, тем самым повышая скорость оказания медицинской помощи. Процесс лечения становится еще прозрачнее, добавила Ракова.