Международный конгресс "Гостеприимная Россия" проходит в Москве

Развитие взаимодействия между туроператорами, бизнес-сообществом и образовательными организациями обсуждают сегодня в столице в рамках Международного конгресса "Гостеприимная Россия". В его работе принимают участие более 200 компаний, которые успешно реализуют свои проекты и программы в сфере туризма.

Одна из ключевых задач форума - разработка современной системы взаимодействия ведомств, образовательных учреждений, лидеров бизнес-сообщества и общественных организаций для повышения качества образования, удовлетворения кадровой потребности и повышения престижа отраслевых профессий.