Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Станция метро "Достоевская" Кольцевой линии готова на 35 процентов. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Это масштабный и сложный проект в условиях плотной застройки, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами. Применяют горный способ проходки с использованием средств малой механизации.

Фактически работа выполняется вручную. Для ускорения процесса были сооружены четыре шахтных ствола, по ним на глубину транспортируют материалы и оборудование. Сейчас комплекс "Екатерина" начал проходку пятого вертикального ствола для системы вентиляции будущей станции. Эти работы должны завершиться до конца года.