В США оценили возросшую летальность российских "Ланцетов"

Кратное усиление летальности российских дронов-камикадзе "Ланцет" отметили в США. Обновленные беспилотники оценил обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.

Как пишет издание, улучшенные варианты дронов 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК были недавно презентованы российской компанией ZALA. Они обладают вдвое большей продолжительностью полета по сравнению с базовыми моделями. По данным автора, усовершенствования существенно расширяют радиус их действия.

Новые усовершенствования сделали "Ланцеты" еще более летальными. Автор заключает, что вместе с их относительно невысокой стоимостью дрон представляет наибольшую опасность в качестве фактора, повышающего успех ВС России на современном поле боя.