Обледенение привело к задержке поездов на Московской железной дороге

Рабочая неделя началась в Москве с непогоды. Рано утром в столице прошел ледяной дождь. Многие машины покрылись коркой и водителям, которые выезжали затемно, пришлось потратить некоторое время, чтобы очистить автомобили.

Обледенение стало причиной и задержки поездов на Московской железной дороге. Так, на МЦД-1 рано утром между Лобней и Бескудниково составы курсировали по одному пути. Опоздание на час и больше фиксировалось почти на всех железнодорожных направлениях. Сейчас расписание вошло в норму, но профилактические работы продолжаются.

"Продолжает курсировать спецтехника, в том числе локомотивы, оборудованные вибропантографами, а также специальными установками для очистки контактной сети от наледи. На ряде подстанций запущена схема профилактического подогрева контактной подвески, токоприемники на подвижном составе обрабатывается специальной антиобледенительной жидкостью", - сообщила Наталья Щевелева, начальник службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.