Жители дома на Митинской улице усомнились в честности смены УК

Фиктивное голосование привело к смене управляющей компании в доме на Митинской улице. Собственники, пытаясь вернуть предыдущую компанию, обратились в Мосжилинспекцию. Однако там фиктивность голосования проверить не могут: специалисты не определяют подлинность подписей. Что делать жильцам? И зачем компания "ЖКХ сервис-плюс" провернула эту аферу?

Жителей дома на Митинской улице просто поставили перед фактом. В официальном письме сообщили, что скоро у них будет новая управляющая компания. Это для людей стало неожиданностью. Ведь обслуживающая организация их полностью удовлетворяла, и собственники жилья не могли поддержать ее смену. Да и выборов никаких не было. Зато протоколы голосования с подписями проведенного голосования есть, хотя самого голосования не было. Документы, уверены жильцы, подделала новая управляющая компания.

И вот кадры собрания, на котором все и решилось. Нет никого, кроме представителей самой компании "ЖКХ сервис-плюс". Но эти мужчины знают, как победить на выборах, даже если собственники не хотят голосовать. И опыт в этом у них уже есть. В подделывании протоколов компанию подозревают и жители других домов.

"У нас проходило голосование в открытую. У нас было общее собрание собственников. Было очень интересно, что наш подъезд не голосовал. Другие подъезды практически 100 процентов проголосовали, но это просто фактически и физически невозможно. И вот соответственно сейчас наша управляющая компания "ЖКХ сервис-плюс", - рассказала Марина Ярчук, общественный советник г. Москвы, житель района Митино, собственник.

Для подобных управляющих компаний современные многоэтажки - очень выгодный бизнес. Тысячи квартир. А значит, много взносов и платежей. За год можно заработать десятки, а то и сотни миллионов рублей. Только доход этот не совсем легальный, ведь часто деньги идут не на решение проблем, а в карман тех, кто объявил себя управляющей компанией.

Сейчас ситуацию пытаются исправить на государственном уровне. Разрабатывают законопроект, направленный на борьбу с подделками протоколов.

"Управляющая организация исключается из процесса проведения собрания, то есть инициатор собрания сам все организует, проводит и протокол общего собрания сам направляет в орган государственного жилищного надзора и размещает в ГИС ЖКХ", - рассказала Ирина Генцлер, директор направления "Городское хозяйство" фонда Института экономики города.

Система голосования, уверены специалисты, требует глобального пересмотра. Ну а жители дома на Митинской улице намерены вернуть прежнюю управляющую компанию. Даже провели еще одно собрание, на котором проголосовали за ее сохранение.