Сотни московских школьников пройдут обучение в центре "Воин"

200 московских школьников пройдут обучение тактической медицине и управлению дронами в центре "Воин". Этот просветительский цикл организован в рамках проекта "Несокрушимая Москва", посвящённого обороне нашего города-героя.

На таких занятиях можно научиться разобрать и собрать автомат и пистолет, а на современных симуляторах попробовать свои силы в управлении беспилотниками. Кроме того, школьники увидели, как оказать первую помощь пострадавшему. По словам организаторов, такие мероприятия дают возможность приобщиться к подвигам героев и страницам истории Отечества.

"Для того, чтобы им было еще интереснее, мы придумали квест, ребята должны собрать слово "Воин" из четырех печатей и за это получить подарок. А вот, чтобы собрать слово "Воин", надо соответственно пройти все наши активности, надо попробовать свои силы во всех таких дисциплинах. Ребятам очень нравится, эмоции положительные", - рассказал Игорь Филимонов, руководитель отдела по организации мероприятий центра "Воин".