Опера Щедрина "Мертвые души" вернулась на Историческую сцену Большого театра

"Мёртвые души" - снова в Большом. Опера Родиона Щедрина вернулась на Историческую сцену главного театра страны. Постановку Бориса Покровского 1977 года пришлось собирать по крупицам.

Сохранилось всего 50 драгоценных минут видеозаписи - это четыре сцены из 19. Помогли и фотографии, по которым создатели обновлённого спектакля буквально угадывали часть мизансцен. Щедрин первым из русских композиторов обратился к "Мёртвым душам" Гоголя. Материал сложен для постановки, однако мастеру блестяще удалось передать через музыку не только хитросплетения сюжета, но и богатство, живость и гибкость русского языка.

"Пришедшие в Большой театр услышат великую русскую оперу, о которой не все даже знатоки, особенно те, кому меньше 50, точно те, кому меньше 40, и уж совсем совершено точно те, кому меньше 30 - просто не имели просто возможность ни увидеть, ни услышать эту оперу. В этом большое значение вот этой работы", - отметил генеральный директор Большого театра и дирижер Валерий Гергиев.