Утка Вася стала всеобщей любимицей в одном из московских дворов

Утка, которая гуляет сама по себе... в одном из московских дворов! Общую питомицу и любимицу жители этого дома кормят и оберегают. А она уже обжилась в городской среде: дружит с собаками, делит еду с голубями и вместе со сторожем встречает каждого у ворот.

Эта история началась летом. 12-летняя Стеша с родителями гуляла в парке и нашла в траве крошечного утенка. Почему он остался один и где его семья, сказать сложно. Беспомощного птенца сначала приютили во дворе, ночевать относили в подвал. Даже установили надувной бассейн для водных процедур. А с наступлением холодов Стешина семья забрала подросшего утёнка себе.

Василий или Василиса - пока непонятно - поэтому просто Вася. В квартире установили вольер, лежанку с сеном. Провели обследование у ветеринара, составили рацион: кукуруза, помидоры, перец, крупы, специальный корм и витамины! В уходе Вася неприхотлива, просыпается с рассветом - но петухом не поет и никого не будит. Ночует дома, а целый день гуляет во дворе. Постоять за себя умеет: обидчика будет пытаться заклевать. Однако неприятные истории все же были. Однажды Васю нашли раненой.

Иногда Вася сбегает гулять в парк по соседству, знакомится там с детьми. Но всегда возвращается домой. Ведь здесь теперь ее семья. Стеша каждый день спешит из школы домой, а по пути забегает в магазин - купить для Васи лакомство.

При том, что ласку Вася любит, характер она имеет независимый. Доброжелательная и любознательная, утка сплотила вокруг себя жителей дома - теперь они хотят установить во дворе зимний отапливаемый вольер, чтобы и с наступлением холодов Вася могла проводить время на свежем воздухе.