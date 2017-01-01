Российские шахматистки не оставили шанса соперницам на ЧМ в Линаресе

Грандиозный успех российских шахматисток на Чемпионате мира в испанском Линаресе. Наши девушки не оставили шанса соперницам, выиграв все 11 матчей как группового этапа, так и стадии плей-офф.

Выдающуюся игру продемонстрировали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Грифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря, выступавшие в нейтральном статусе.

Позади остались китаянки и сборная США. А в финале россиянки уверенно обыграли команду Азербайджана. Отметим, наша сборная уже становилась лучшим женским коллективом в 2017-м и 21-м годах, но прошлый Чемпионат мира в 2023-м вынуждена была пропустить по решению ФИДЕ.