В Кремле не в курсе о содержании мирного плана США и Украины

Москва не видела никакого плана США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, в ходе которых были внесены корректировки в план по урегулированию украинского конфликта.

Россия официально не получала никаких обновленных документов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не знаем... какой текст выработан в Женеве. Такой информацией мы пока не располагаем", - сообщил спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Позднее американские СМИ написали, что план претерпел изменения.