Собянин: В Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО

Уже больше года в Москве в клиническом центре "Вороновское" оказывают высокотехнологичную медпомощь раненым бойцам СВО со всей России. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в медучреждении установлено уникальное оборудование для комплексной реабилитации пациентов.

Также на предприятии полного цикла для бойцов изготавливают индивидуальные протезы из высокотехнологичных комплектующих. Сроки производства - от одного до трёх месяцев. Качество оценивает экспертная комиссия. Возникающие недочёты в конструкции оперативно устраняют.

Большое внимание в центре "Вороновское" уделяется социальной адаптации и психологическому сопровождению. С весны действует программа по восстановлению и развитию навыков вождения. Кроме того, на базе госпиталя более тысячи бойцов прошли обучение по финансовой грамотности, использованию искусственного интеллекта и основам онлайн-безопасности.