Населенный пункт Затишье Запорожской области освобожден в результате активных наступательных действий подразделений группировки "Восток". Поражены формирования двух бригад и двух полков ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что в Красноармейске Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский. Потери ВСУ составили до 245 боевиков. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное в ДНР.

ВС России отразили восемь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино в ДНР. Части ВСУ пытались деблокировать окруженную украинскую группировку. В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.