Зрители кричали на концерте Алсу: "Нужен врач!"

На днях Алсу выступала с сольным концертом в столичном зале "Москва". Выступление популярной певицы прошло с аншлагом, однако без ЧП не обошлось.

Алсу пришлось прервать свое выступление из-за зрителя, которому стало плохо. На первых аккордах дуэта артистки с певицей Евой Власовой зрители с балкона начали истошно кричать, привлекая внимание исполнительницы.

"Нужен врач!" - вопили многочисленные поклонники. Алсу немедленно прервала концерт и позвала помощь на балкон, где находился больной зритель. Около 20 минут люди и медики оказывали ему первую помощь, а потом помогли вынести пострадавшего навстречу прибывшей "Скорой", передает "КП".

Отметим, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу с головой ушла в творчество. Она дала несколько больших концертов в Москве, которые прошли на "ура". Ставшая свободной женщиной Алсу в недавнем интервью призналась, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков. Кроме того, Алсу убеждена, что следует уделять время друг другу, особенно если есть дети, работа и прочие заботы.