Раскрыта причина неэффективности санкций США против России

Беззубые санкции США против России работать не будут. Американские попытки наложить ограничения на российский энергетический сектор не принесут результата, пока Пекин продолжает торговлю с Москвой, пишет Foreign Affairs.

Авторы напоминают, что Китай купил почти половину российской нефти, экспортированной в 2024 году, обойдя при этом действующие американские ограничения. И одних только новых санкций будет недостаточно, чтобы подтолкнуть Китай к значительному сокращению закупок.

Эксперты издания отмечают, что эффективность санкций может повысить сотрудничество Пекина и Вашингтона. Однако американцам заручиться поддержкой КНР сложно - ведь Россия поставляет Китаю почти каждый пятый баррель импортируемой нефти, больше, чем любая другая страна. Авторы цитируют министра иностранных дел Китая Ван И, который указал на безальтернативность поставок российских энергоносителей.