Зеленский заявил о "критическом моменте" в переговорах с США

Нынешний этап переговоров Киева с Вашингтоном – это критический момент, заявил Владимир Зеленский. Украинский лидер сообщил о "политическом давлении" на Украину, по его словам, вокруг мирного урегулирования много шума в СМИ.

Зеленский пообещал, что продолжит работать с партнерами, прежде всего из США. Киев намерен искать компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину. Глава киевского режима высказался о переговорах на межпарламентской конференции в Швеции.

Ранее сообщалось, что украинской делегации на переговорах с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона. В частности, согласовать позиции по вопросам численности Вооруженных сил Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией, передает ТАСС.