Губернатор Мурманской области на встрече с Путиным затронул тему газификации

Развитие Арктики обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече в Кремле. Регион имеет большое значение для обеспечения безопасности, а также экономического и логистического суверенитета России.

Северный морской путь - транспортный коридор мирового значения. Конкуренция за доступ к ресурсам Арктики растет, но Россия сохраняет лидирующее положение. Перед Мурманской областью стоят важные задачи, в том числе - добиться прироста населения и повысить качество жизни людей. В этой связи президент и глава региона затронули тему газификации и защиты окружающей среды.