Губернатор Мурманской области на встрече с Путиным затронул тему газификации

Развитие Арктики обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече в Кремле. Регион имеет большое значение для обеспечения безопасности, а также экономического и логистического суверенитета России.
Северный морской путь - транспортный коридор мирового значения. Конкуренция за доступ к ресурсам Арктики растет, но Россия сохраняет лидирующее положение. Перед Мурманской областью стоят важные задачи, в том числе - добиться прироста населения и повысить качество жизни людей. В этой связи президент и глава региона затронули тему газификации и защиты окружающей среды.
Чибис: Хотел бы попросить Вас, чтобы стоимость газа для промышленных потребителей после газификации области была на уровне среднего по северо-западу, чтобы не скакала. Тогда это создаст конкурентные условия для новой промышленности на территории нашей области.
Путин: Вы правы, конечно, абсолютно. Но чем активнее будет развиваться промышленность, тем больше будет нарастать проблема с отходами. У вас значительный объём накопился уже.
Чибис: Да. Но сейчас мы вместе с коллегами отрабатываем технические решения и технологии, в том числе тех отвалов, которые накоплены ещё десятилетиями.
Путин: Накопленный вред и экология в целом – это ведь не только вопрос запахов, хорошо или плохо пахнет, это вопрос здоровья людей. И конечно, здесь есть некоторые проблемы, которые требуют особого внимания, имею в виду рост онкологических заболеваний и новообразований.