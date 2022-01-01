Меган Маркл обвинили в краже вещей после фотосессий: надела одежду спустя годы, но это все равно заметили

Меган Маркл обвинили в том, что она якобы украла дизайнерское платье на фотосессии и снялась в нем в промо своего рождественского кулинарного шоу. После этого вскрылись другие кражи супруги принца Гарри.

Шелковое платье изумрудного цвета Galvan подобрали для Меган Маркл стилисты Variety еще в 2022 году. Примечательно, что спустя пару месяцев после этой съемки дизайнеры не досчитались этого наряда за 1695 долларов и еще ряда предметов одежды, обуви и даже аксессуаров. Тогда представители Меган Маркл и принца Гарри объяснили им, что, мол, Меган просто не хотела, чтобы вещи, которые она надевала, попали на eBay.

Дальше - больше. Журналисты выяснили, что на съемках с участием Меган Маркл буквально мистическим образом пропадают наряды, которые всплывают спустя три года. Так было несколько раз с туфлями, одни из которых "нашлись" неожиданно на официальном фото помолвки Меган и Гарри.

Самый дорогой трофей Маркл зафиксирован после интервью The Cut. Речь идет о твидовом платье Chanel за восемь тысяч долларов. Что интересно, спустя три года Меган вышла в нем в свет.

Обычно знаменитости, которым приглянулись вещи с фотосессий, договариваются забрать наряды за отметки или по сниженной цене, но, как зубоскалят в Сети пользователи, не в случае Меган Маркл, которая просто забирает то, что ей приглянулось, и никого даже не ставит в известность, передает "Только никому...".