Для Украины есть "красные линии", перешагивать которые при обсуждении мирного урегулирования конфликта с Россией киевский режим не намерен. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на парламентской конференции в Швеции.

Как передает Reuters, в числе таких вопросов украинский политик назвал принадлежность территорий, ограничения для Вооруженных сил Украины и требование внеблокового статуса Украины.

В частности, возможность вступления Украины в НАТО и Евросоюз должна быть элементом гарантий безопасности и мирного плана, заявил Стефанчук.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что лидеры ЕС пришли к выводу, что часть предложенных Соединенными Штатами пунктов мирного плана по Украине неприемлема для Европы.

При этом обозреватель Financial Times Гидеон Рахман пишет, что намечается три варианта дальнейшего развития событий. Первый из них предполагает категорический отказ Киева принять американский мирный план — вслед за этим Вашингтон прекратит военную поддержку Украины.

При втором варианте мирный план Дональда Трампа становится основой переговоров, а Украина при поддержке США и ЕС получает возможность существенно изменить документ.

В третьем случае "многочисленные противоречия и неясности" в плане Соединенных Штатов приведут к полному провалу сделки — вооруженный конфликт продолжится.

Российские власти уже не раз предупреждали что нежелание киевского режима и науськивающих его европейцев договариваться не помешает ВС России довести спецоперацию до победного конца.

В то же время начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов признался, отвечая на вопрос о нехватке личного состава в украинской армии, что "положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения".