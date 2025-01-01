Вильфанд: Москве не грозит экстремально холодная зима

Зима сезона 2025-2026 в Москве будет примерно соответствовать климатической норме. Об этом рассказал в понедельник, 24 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил специалист в интервью РИА Новости, в центре европейской России температура "будет соответствовать норме или чуть выше нормы — не будет холодной зимы". Вместе с тем термометры будут демонстрировать значения ниже уровней предыдущей зимы, которая выдалась крайне теплой.

В столичном регионе "экстремально холодной зима не прогнозируется", но не обойдется без чередования холодных и теплых периодов, отметил Вильфанд.

Ранее метеоролог Михаил Семенов заявил, что предстоящий декабрь принесет россиянам череду погодных аномалий, включая сильные морозы. Метеоролог пообещал, что будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах России в связи с резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов.

При этом ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупредил, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.