Кремль намерен обсудить план Трампа напрямую с Белым домом

Подготовленный в Вашингтоне план урегулирования украинского конфликта российская сторона намерена обсуждать напрямую с Белым домом. В Кремле не будут руководствоваться только сообщениями СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это слишком сложный вопрос, чтобы доверять лишь прессе, подчеркнул представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать поправки к американскому мирному плану, предложенные европейцами. Песков подчеркнул, что Кремль исходит исключительно из информации, полученной от партнеров по официальным каналам, пока же Москве официально ничего не передавали, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети X, что некоторые лидеры стран-членов Европейского союза пытаются заблокировать мирный план урегулирования конфликта на Украине, представленный Трампом. Сам же Сийярто считает этот план серьезным шансом для установления мира.