Кейт Миддлтон элегантно избавилась от любовницы принца Уильяма: то, что она сделала, восхитило дворец

Принц Уильям еще несколько лет назад попался на измене. Кейт Миддлтон узнала, что муж закрутил роман с ее подругой и соседкой по загородному поместью Роуз Хэнбери. Это могло привести к грандиознейшему скандалу, если бы не мудрость Кэтрин.

Инсайдер из дворца рассказал изданию RadarOnline, что принцесса Кейт очень элегантно избавилась от соперницы. Действия Миддлтон были настолько деликатными, что восхитили приближенных.

По словам информатора издания, Кейт была опустошена, когда узнала об интрижке Уильяма. Это было в 2019 году. Принцесса не стала выяснять отношения с мужем, а предложила ему поработать с семейным психологом, чтобы понять, что его не устраивает в браке, что он ищет на стороне.

"С тех пор, как слухи о романе появились еще в 2019 году, Кейт и Уильям прошли через консультации, и, хотя у них до сих пор могут возникать разногласия, можно с уверенностью сказать, что они не расстанутся в ближайшее время", — уверяет инсайдер.

С соперницей Кэтрин тоже не скандалила. Она просто дала указания постепенно вывести Роуз из своего круга. Если бы Миддлтон резко оборвала связи с Хэнбери, это бы подтвердило слухи. Роуз даже присутствовала на коронации короля Карла III в мае 2023 года, ведь если бы на церемонии появился только ее муж, таблоиды не упустили бы шанс припомнить, почему экс-модель отослали из дворца.

Сейчас, когда Кэтрин столкнулась с раком, Уильям и не смотрит на других девушек. Как говорят знакомые принца и принцессы, сын Карла III больше всего на свете боится потерять жену.