Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Возвращается тема общих денег, которую вы считали закрытой. Может всплыть старый долг или появится шанс пересмотреть финансовые договоренности в вашу пользу.

Тельцы

Бывший партнер или друг напомнит о себе – возможно, в мыслях, а может, и в реальности. Это шанс понять, какие ошибки вы сделали тогда, что не смогли сказать или сделать.

Близнецы

Ретро Меркурий сегодня поможет вам навести порядок в рабочих делах и здоровье. Вернитесь к проверенным схемам и рецептам успеха – сейчас легко начать заново.

Раки

Ваше хобби или творческий проект потребуют внимания: нужно что-то завершить, поставить точку. День также хорош для шопинга – купите то, о чем давно мечтали!

Львы

Семейные проблемы никуда не исчезли. Возможно, пора поговорить о том, что не устраивает в быту, или вернуться к идее ремонта, которую вы отложили.

Девы

Важные переговоры или документы из прошлого вернутся. Это шанс завершить, пересмотреть условия, договориться по-новому. Используйте свою дотошность!

Весы

Ретро Меркурий поможет вам вернуть старый долг или покажет, где вы переплачиваете. Проанализируйте траты и пересмотрите бюджет – ошибки будут заметны.

Скорпионы

Ретро Меркурий и Венера встретились в вашем знаке – это мощный момент для пересмотра своих желаний и целей. Они еще актуальны? Вы точно знаете, чего хотите?

Стрельцы

День для глубокого самоанализа. Всплывут старые обиды или непрощенные ситуации – это Венера с Меркурием помогают разобраться с неприятным багажом прошлого.

Козероги

Старый друг напомнит о себе или вы вдруг поймете, что скучаете по кому-то из знакомых. Хороший день для возобновления полезных связей, переписки, разговоров.

Водолеи

Рабочие дела из прошлого вернутся на повестку дня. Может прийти офер от бывшего работодателя или шанс пересмотреть карьерные планы. Не спешите с ответом!

Рыбы

Учеба в другой стране, которую вы когда-то отложили, снова актуальна. Не удивляйтесь, если вернется желание собрать вещи и начать активно действовать – не противьтесь.