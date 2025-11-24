Зеленскому прочитали план Трампа для Украины по громкой связи

Глава киевского режима выслушал американский вариант мирного плана для Украины по телефону. Документ Владимиру Зеленскому зачитали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, сообщает портал Axios со ссылкой на украинские источники.

По данным издания, Зеленский выслушал 28 пунктов плана по завершению войны на Украине по громкой связи. Уточняется, что идея позвонить Зеленскому принадлежала главе Службы национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову. Подробно обсудить весь план по телефону не удалось.

Зеленский ранее, описывая ситуацию вокруг плана США по Украине, пожаловался на беспрецедентное давление. Украинский лидер заявил, что страна находится в "критическом моменте истории".