Евгения Алдонина спасают медики в Германии

В Сети распространилась информация, что знаменитый футболист, бывший муж певицы Юлии Началовой, Евгений Алдонин борется с тяжелой формой онкологии. По одним данным, у спортсмена рак желудка, по другим - поджелудочной железы. Говорят, деньги на лечение бывшей звезде футбола собирают всем миром.

Теперь же появились данные, будто Евгению Алдонину уже провели несколько операций, в том числе и в Германии. Интернет-пользователи неоднозначно восприняли эту информацию, некоторые задались вопросом, почему спортсмен проходит лечение в Европе, а не в России.

Прокомментировал ситуацию онколог Евгений Черемушкин. По его словам, часто пациенты выбирают сами или опираются на советы знакомых. Разумеется, в России есть крупные центры. Но вопрос в том, что клиники специализируются на конкретных видах онкологии. И человек, понимая специфику своего заболевания, выбирает лучший для него вариант.

"У нас пока еще может не быть чего-то из новых разделов. Мы лечим препаратами, внесенными в стандарты, то, что апробировано. Это долгие этапы согласования, исследования. На Западе можно найти быстрее. Но не всегда мысль, что на Западе точно вылечат, работает", - объяснил онколог Woman.ru.

Ни сам Евгений Алдонин, ни его супруга Ольга пока официально не прокомментировали информацию об онкологическом заболевании. Молчит и дочь спортсмена от брака с Юлией Началовой Вера. В Сети уже судачат, что девушка останется совсем сиротой, если с Алдониным случится страшное.