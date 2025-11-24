Трамп остался доволен итогами переговоров в Женеве

Результаты переговоров американской делегации с представителями Киева в Женеве удовлетворили президента США Дональда Трампа. О реакции американского лидера рассказал госсекретарь США Марко Рубио, передает телеканал CNN.

По словам Рубио, президент Дональд Трамп доволен сообщениями о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров между США и Украиной. Ранее хозяин Белого дома заявил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине происходит "что-то хорошее". Он предположил, что в мирных переговорах между Москвой и Киевом наметился большой прогресс.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на дипломатические источники об успехе украинской делегации в Женеве. По их данным, в ходе переговоров удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.