Дело возбуждено о гибели людей от суррогатного алкоголя во Владимирской области

Пятеро жителей Владимирской области скончались после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом рассказали в понедельник, 24 ноября, в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, трагедия разыгралась в Коврове. Местный житель принес с работы канистру с технической жидкостью на основе спирта, а затем употребил эту жидкость вместе со своими знакомыми. 22 ноября пять участников попойки умерли в реанимации городской больницы.

Ведется расследование по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. При этом отмечается, что умер и мужчина, который принес злосчастную канистру и устроил распитие содержавшейся в ней жидкости.

В сентябре-октябре несколько десятков человек умерли от отравления суррогатом в Сланцевском районе Ленинградской области. Некачественное спиртное распространяла коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор. В рамках следственных мероприятий было произведено 14 задержаний, арестован 78-летний продавец поддельного спиртного.

В Кремле высказались о проблеме суррогатного алкоголя после трагических событий в Ленинградской области, где отравились свыше 20 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "это из ряда вон выходящая авария", которая может стать поводом для систематизирования законодательства в соответствующей сфере.