Конфликт на Украине может завершиться уже в ближайшее время. Такой оптимистичный прогноз озвучил в понедельник, 24 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

Как отметил белорусский политик на фоне активного обсуждения американского мирного плана, "закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет" (цитата по РБК).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если конфликт на Украине будет урегулирован. Как подчеркивал политик, мы готовы к тому, что "2025-й станет годом мира".

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отмечал, что Запад при желании завершить конфликт на Украине может сделать это за три месяца. Дипломат подчеркивал, что "на собственных возможностях Киев дольше не протянет".