Москвичка с 10-летним сыном прилетела в Турцию и пропала: ищут уже больше месяца

32-летняя жительница столицы Дарья Лучкина отправилась на отдых в Турцию и пропала. Женщина улетела с сыном, которому 10 лет. Родным москвичка сказала, что за границей компания, в которой она работает, проводит корпоратив.

После отъезда ни Дарья, ни ее сын ни разу не вышли на связь. Уже больше месяца россиянку с ребенком ищет семья. По предварительным данным, оба могут находиться в Стамбуле.

"17 октября Даша сказала родственникам, что поедет в Турцию на корпоратив вместе с Максимом. На вопрос „зачем там ребенок?“ женщина ответила, что все работники фирмы будут с детьми. После этого они бесследно исчезли и на связь не выходили. Как родственники узнали позже, никакого корпоратива не было" — пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что Дарья и ее сын вылетели в Стамбул из Шереметьево. У них не было с собой чемодана, все вещи москвичка оставила дома. В квартире пропавшей родственники нашли новый планшет ребенка и телефоны.

Семья считает, что в Турции женщину с сыном мог ждать мужчина. Очевидцы заметили, что похожую на Дарью россиянку в аэропорту встречала машина.

Близкие отмечают, незадолго до пропажи женщина замкнулась в себе: работала, смотрела турецкие сериалы, почти ни с кем не контактировала. В настоящее время поиском россиянки занимается полиция.