В полыхающих зданиях боевики ВСУ оборудовали огневые точки. Готовились отбивать атаки наших штурмовиков. Первыми удар нанесли российские дроны. Нескольких "птичек" хватило, чтобы оставить от постройки одни руины. Из населенного пункта Затишье противник попытался бежать на пикапах и броневиках. Транспорт был уничтожен, а вместе с ним и личный состав. И перед заходом российских штурмовых групп - финальный артналет, чтобы минимизировать риски для пехоты. И вот наши бойцы берут Затишье уже без особого сопротивления.

Сегодня в Затишье развеваются российские триколоры. А в Минобороны сообщили о продвижении группировки войск "Восток" на Запорожском направлении.

Дмитрий Миськов, офицер пресс-центра группировки войск "Восток": "Нанесено поражение формированиям двум штурмовых бригад, трех штурмовых полков. В районах Варваровки, Андреевки, Затишье и Доброполье. В течение суток противник потерял до 225 военнослужащих боевую бронированную машину, противотанковую пушку, двенадцать автомобилей".

Передовые подразделения наших штурмовиков - всего в трех километрах от Гуляйполя, крупнейшего укрепрайона противника на запорожском участке фронта. И все идет к тому, что в ближайшие дни начнутся сражения даже не на окраинах, а в центральных районах города. Российские бойцы отмечают, что ВСУ не хватает резервов, чтобы выдерживать постоянный натиск.

На последнем издыхании боевики ВСУ и в Красноармейске. Причем эту неприятную истину постепенно признает военное руководство Украины. Российская армия заняла почти 90 процентов города. И вот 24 ноября под контроль перешли еще два микрорайона - Горняк и Шахтерский.

В полуразрушенных домах находились пулеметные и снайперские позиции. А потому штурмовикам пришлось зачищать каждое здание. Противник понимает, что оказался, по сути, в безвыходном положении. Многие просто боятся. Знают, что свои же могут убить во время сдачи в плен. При этом сами командиры сидят в глубоком тылу. На связь не выходят.

В соседнем Димитрове ситуация для ВСУ с каждым днем все хуже. Штурмовики при поддержке ударных дронов выбивают противника из жилых домов. Уже освобождены 148 зданий. Активные бои идут на южных окраинах города, зачищены несколько крупных микрорайонов.