Комета 3I/ATLAS начала передавать радиосигнал

Космический "камень" 3I/Atlas, который влетел в Солнечную систему и движется к Земле, начал передавать радиосигнал.

Специалисты NASA уверены, это - не "белый шум". В ритме сигнала они обнаружили сложный слой, а еще встроенные механизмы самокоррекции ошибок. Это свойственно только для сложных инженерных устройств, а не для природных явлений. Настораживает ученых и то, что "объект" может резко ускоряться и совершать маневры, на которые не способен свободно летящий кусок горной породы.

По предварительным подсчетам, если курс космического тела не изменится, то 19 декабря произойдет его максимальное сближение с нашей планетой. Длина объекта - 24 километров, а скорость - более 200 тысяч километров в час. То есть расстояние от Земли до Луны он может преодолеть менее чем за 2 часа. Современным ракетам на это требуется трое суток.