США могут не допустить Европу к переговорам с Украиной и Россией

Американская сторона может исключить европейские государства из переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом предупреждают в понедельник, 24 ноября, информированные источники.

Как рассказал некий западный дипломат на условиях анонимности телеканалу CNN, есть опасения, что Вашингтон оставит Европу за бортом обсуждения мирного плана по Украине.

Также источник утверждает, что Соединенные Штаты прорабатывают отдельную встречу с российской стороной — она "произойдет быстро", но не в Женеве, где до этого проводилась встреча представителей США, Европы и Украины.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после обсуждения на внеочередном саммите ЕС плана США по Украине заявил, что Евросоюз хочет продолжать конфликт, однако "у него нет ни копейки на поставку Украине военной техники, ни копейки на финансирование функционирования операций Украины". Более того, у европейцев, по утверждению венгерского политика, не имеется "ни малейшего представления о том, как получить эти деньги".

При этом некий анонимный европейский чиновник признался в беседе в FT, что в Европе существуют опасения прекращения поддержки Украины со стороны США — на это, как полагает Брюссель, может решиться американский лидер Дональд Трамп, если разочаруется провалом собственных усилий по урегулированию конфликта.