В декабре планируется провести первый в истории саммит с участием руководства стран восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом рассказали в понедельник, 24 ноября, в пресс-службе правительства Финляндии, которая выступает организатором мероприятия.

Как заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, решение созвать соседей России, входящих в НАТО, продиктовано необходимостью "укрепить границы на востоке". Политик припугнул членов альянса якобы исходящей от России угрозой "гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства".

Ожидается, что во время саммита в Хельсинки, запланированного на 16 декабря, страны договорятся углубить сотрудничество в области обороны, сообщает ТАСС.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией через пять лет — цели и задачи Запада уже заранее сформулированы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о неизбежности войны с Россией. В ответ на это представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что тем самым германский политик снял последние сомнения в том, кто на самом деле является агрессором.