Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова американского журналиста Такера Карлсона, который заявил, что газета The Wall Street Journal в течение нескольких месяцев держит у себя и не публикует материалы, раскрывающие детали коррупционных схем главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Ермак, согласно некоторым данным, присвоил сотни миллионов долларов, предназначенных для помощи Украине.

Как напомнила Захарова в посте в телеграме, некоторое время назад итальянская газета Corriere della Sera отказывалась публиковать интервью Сергея Лаврова.

"Настоящая мировая мафия!", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.