Мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине больше не существует в его изначальном виде. Такое заявление сделал в понедельник, 24 ноября, советник офиса главы киевского режима Александр Бевз, участвующий в переговорах в Женеве.

Как пояснил чиновник, из пресловутого американского плана при его рассмотрении Украиной и Европой "часть пунктов была изъята, часть — изменена".

При этом "ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", однако "финальные решения по самым проблемным вопросах будут принимать президенты", отметил Бевз.

До того спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что для Украины есть "красные линии", перешагивать которые при обсуждении мирного урегулирования конфликта с Россией киевский режим не намерен. В числе таких тем политик назвал территориальный вопрос, численность ВСУ и внеблоковый статус Украины.

Украину с ее притязаниями по-прежнему поддерживает Европа. Однако помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва, ознакомившись с положениями европейского плана мирного урегулирования, сочла его неконструктивным — он не подходит России.