Россиянам пригрозили штрафом за придверный коврик

Коврик, размещенный перед входной дверью квартиры в общем коридоре, может стать причиной штрафа для его владельца. Об этом предупредил в понедельник, 24 ноября, юрист Михаил Салкин.

Как пояснил эксперт в комментарии News.ru, жильцы обязаны соблюдать нормы содержания общего имущества дома и требования противопожарной безопасности, а также санитарные нормы.

Если коврик является источником неприятных запахов, насекомых, управляющая компания может принять меры к его удалению из мест общего пользования. Также придверный коврик не должен мешать проходу и эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Салкин признал, что не слышал о реальных случаях за коврики, нарушающие установленные законом требования. Однако гипотетически для нарушителей возможна ответственность по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупреждал, что распитие алкогольных напитков на общих балконов многоквартирных жилых домов в России наказывается административными штрафами.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что оставлять в подъездах жилых домов коляски, санки, велосипеды и прочее имущество можно только в специально предназначенных для этого местах, иначе можно получить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности.