Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, а также в курсе европейского мирного плана. Об этом рассказал в понедельник, 24 ноября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как подчеркнул политик, вокруг мирного плана по Украине сейчас ходит много домыслов. Однако Россия верит только информации, полученной непосредственно от Соединенных Штатов, хотя конкретных переговоров по мирному плану пока не было.

В целом, по словам Ушакова, многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для России, в то время как положения европейского варианта неконструктивны и не подходят нашему государству.

Помощник президента России предположил, что Соединенные Штаты в ближайшее время выйдут на контакт с Москвой, чтобы очно обсудить детали мирного плана. Однако, как уточнил Юрий Ушаков, пока конкретных договоренностей нет, сообщает ТАСС.

Тем временем в офисе предводителя киевского режима заявили, что мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине больше не существует в его изначальном виде. В Киеве уверяют, что ни одно из высказанных украинскими властями замечаний "не осталось без реакции".