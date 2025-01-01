Прах Плисецкой и Щедрина бесследно пропал: где сейчас останки композитора и балерины не знает даже их душеприказчик

Родион Щедрин скончался 29 августа 2025 года в одной из больниц Германии. Композитору было 92 года. Он на 10 лет пережил жену балерину Майю Плисецкую.

Незадолго до смерти Майи Михайловны они с Щедриным составили документ, в котором не только распределили имущество между наследниками, но и оставили особые указания о своих похоронах.

"Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", — говорится в завещании.

Народные артисты СССР прожили в браке 57 лет, но так и не решились завести детей. Наследниками пары стали дальние родственники, но говорилось, что последнюю волю артистов исполнят не они, а фонд Щедрина и Плисецкой.

Однако теперь выяснилось, что сделать это так и не удалось. Душеприказчик знаменитых артистов Владимир Титоренко признался, что ему даже неизвестно местонахождение праха Плисецкой и Щедрина.

"Я не знаю, что с этим делать, потому что последняя воля — соединить прах и развеять его над Россией. Как это сделать — я не представлю. Может быть, те, кто посмотрит эту передачу, помогут. Честно, не знаю, что с этим делать: я должен прийти к кому-то и сказать, что надо соединить прах и развеивать?" — задался он вопросом в шоу "Сегодня вечером".

Известно, что тела балерины и композитора были кремированы в Германии. Но где сейчас прах, никто не знает. Брат артистки Азарий Плисецкий пообещал Титоренко помочь в установлении дальнейшей судьбы праха. Кроме того, свою помощь предложил и хореограф Николай Цискаридзе.