В Москве скончалась народная артистка России Лилия Юдина. Ей было 97 лет. О смерти очаровательной пани Люцины из "Кабачка "13 стульев"" сообщил Малый театр.

"Невосполнимая утрата для Малого театра. 23 ноября ушла из жизни народная артистка России Лилия Витальевна Юдина, одна из ярчайших звезд отечественного театра и кино", — говорится на сайте театра.

Юдина служила Малому театру с 1953 года, исполнила 50 ролей, среди них Элиза Дулиттл в "Пигмалионе", Абигайль в "Стакане воды", Регина в "Привидении", Саша в чеховском "Иванове", сначала Софья, потом Наталья Дмитриевна в "Горе от ума", Регана в "Короле Лире".

"Она всегда была пленительна на сцене", — отметили в театре.

Телезрители навсегда запомнят Юдину по роли пани Люцины из "Кабачка "13 стульев"". Интересно, что дебютировала в кино актриса с ролью Панночки в фильме "Майская ночь, или Утопленница" режиссёра Александра Роу.