Американский план мирного урегулирования конфликта на Украине претерпел существенные изменения, сократившись с 28 до 19 пунктов. Об этом рассказали в понедельник, 24 ноября, информированные источники.

Как уточнили собеседники Financial Times, к такому существенному сокращению документа привели переговоры, состоявшиеся 23 ноября. При этом пока неясно, какие пункты были исключены из плана.

Bloomberg, в свою очередь, сообщает, что первоначальный план был сокращен до более ограниченного списка ключевых пунктов для скорейшего прекращения огня. Некоторые пункты решено рассматривать в будущем в отдельных документах.

Заместитель главы офиса предводителя киевского режима Игорь Брусило заявил, что после того, как "все вопросы будут решены", лидеры государств "выйдут на связь, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею".

Этому предшествовало заявление из Киева о том, что мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине больше не существует в его изначальном виде. При этом "ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", однако "финальные решения по самым проблемным вопросах будут принимать президенты".