"Газпром" предупредил об угрозе газоснабжению жителей Европы

Недостаточные запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) могут угрожать газоснабжению потребителей, если наступят сильные холода. Об этом рассказали в понедельник, 24 ноября, в "Газпроме".

В российской компании отметили, что уже сейчас объемы отбора газа из подземных хранилищ в Европе бьют рекорды. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы за всю историю наблюдений.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы по состоянию на 21 ноября опустился ниже 80%. Это один из наименьших показателей на эту дату за последнее десятилетие, а ведь впереди еще несколько месяцев зимы, цитирует заявление "Газпрома" ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Европа, пойдя по пути отказа от российских ресурсов, фактически пожертвовала своей экономикой ради политики. Потери Европы из-за отказа от российского газа оцениваются почти в полтора триллиона евро.

Предстоящая зима может стать самой суровой и решающей также для Украины. Западные эксперты отмечали, что Киев столкнется с серьезными проблемами в электроснабжении на фоне ударов ВС России по критической инфраструктуре страны. Уже сейчас электричество отключают на несколько часов в день даже в центре украинской столицы.