В России стартовала акция "Мир народных сказок", организованная в рамках проекта "Культура для школьников".
Мероприятие посвящено эпосу как важной части национальной культуры, отражающему народную жизнь и мудрость предков. Основная цель акции - сохранить фольклор и вдохновить школьников на изучение истории и культуры.
Школьники смогут участвовать в творческом соревновании в следующих номинациях:
• "Вокал" (исполнение эпических произведений);
• "Инструментальное творчество" (игра на инструментах по мотивам сказок);
• "Изобразительное искусство" (иллюстрации к сказкам);
• "Анимационный фильм" (создание мультфильмов на сказочные сюжеты);
• "Авторское произведение" (литературные работы в эпическом жанре);
• "Актерское мастерство" (чтение или постановка спектакля).
Узнать подробности и подать заявку можно здесь.