В России стартовала акция "Мир народных сказок", организованная в рамках проекта "Культура для школьников".

Мероприятие посвящено эпосу как важной части национальной культуры, отражающему народную жизнь и мудрость предков. Основная цель акции - сохранить фольклор и вдохновить школьников на изучение истории и культуры.

Школьники смогут участвовать в творческом соревновании в следующих номинациях:

• "Вокал" (исполнение эпических произведений);

• "Инструментальное творчество" (игра на инструментах по мотивам сказок);

• "Изобразительное искусство" (иллюстрации к сказкам);

• "Анимационный фильм" (создание мультфильмов на сказочные сюжеты);

• "Авторское произведение" (литературные работы в эпическом жанре);

• "Актерское мастерство" (чтение или постановка спектакля).

Узнать подробности и подать заявку можно здесь.