На фоне скандала с Дибровым Полина улетела из России с Товстиком: вместе отправились в ретрит

Бывшая жена Романа Товстика опровергла сообщения о расставании миллиардера и Полины Дибровой. По словам Елены, у парочки все настолько прекрасно, что они даже вместе отправились в ретрит.

Прокомментировала Елена Товстик и сообщение о том, что точка в ее разводе с Романом еще не поставлена, и все может измениться. Россияне, поддерживающие многодетную маму, решили, что она надеется на примирение с бывшим мужем. Однако Елена уверяет, что ее не так поняли.

"Намека про второй шанс с Романом нет. Пост был немножко о другом, чтобы люди не повторяли моих ошибок, и чтобы семьи были крепкими, чтобы все ценили друг друга. Я не знаю, что я сделала не так. Но, тем не менее, пост не был о втором шансе", — передала слова Товстик ее подруга Светлана Сильваши в разговоре с Woman.ru.

Тем более, по словам Елены, отец ее шести детей прямо сейчас отдыхает вместе с Полиной Дибровой в Индии. Ранее ходили слухи, что бывшая жена телеведущего улетала за границу, чтобы скрыться от скандала с интимным видео Диброва.

Товстик призналась, что Роман совсем забросил семью, не навещает годовалого сына, отобрал автомобиль.