Мишустин обсудил с заместителями помощь регионам в открытии индустриальных центров

Для реализации инвестпроекта в рамках освоения Баимского рудного месторождения - одного из крупнейших в мире - правительство расширило границы территории опережающего развития "Чукотка". Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Там сейчас возводят горно-обогатительный комбинат. И будут создавать всю необходимую инфраструктуру. Для реализации этого масштабного проекта включили в границы этой ТОР более 20 тысяч гектаров земли в Певеке и Билибинском районе.

Еще один вопрос - помощь регионам в открытии индустриальных центров. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской, а также Белгородской, Брянской и Курской областям повысили размер финансовой поддержки - до 600 миллионов рублей за проект.

Также речь шла о предоставлении субсидий инвесторам, которые реализуют значимые инициативы для экономики Дальнего Востока.