Мишустин обсудил с заместителями помощь регионам в открытии индустриальных центров

Для реализации инвестпроекта в рамках освоения Баимского рудного месторождения - одного из крупнейших в мире - правительство расширило границы территории опережающего развития "Чукотка". Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Там сейчас возводят горно-обогатительный комбинат. И будут создавать всю необходимую инфраструктуру. Для реализации этого масштабного проекта включили в границы этой ТОР более 20 тысяч гектаров земли в Певеке и Билибинском районе.
Еще один вопрос - помощь регионам в открытии индустриальных центров. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской, а также Белгородской, Брянской и Курской областям повысили размер финансовой поддержки - до 600 миллионов рублей за проект.
Также речь шла о предоставлении субсидий инвесторам, которые реализуют значимые инициативы для экономики Дальнего Востока.
"Сегодня мы выделим почти 5 млрд рублей 15-ти таким организациям. Их инициативы – в сфере логистики, туризма, жилищного строительства, горнодобывающей промышленности – были отобраны по итогам специального конкурса. За счет этих средств предпринимателям возместят затраты на возведение сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередачи и подключение к ним. А также – подъездных путей и других объектов инфраструктуры. Объем их вложений в проекты составляет десятки и сотни миллиардов рублей. А это значит, что появятся еще тысячи рабочих мест", - сказал Мишустин.