Больной раком Евгений Алдонин вышел на связь из клиники: "Шансы есть — за них изо всех сил держусь"

Бывший муж Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин серьезно болен. Больше года 45-летний спортсмен борется с раком поджелудочной железы.

Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике.

Как рассказал журналист Дмитрий Шнякин, ему удалось связаться с футболистом. Алдонин передал слова благодарности поклонникам за поддержку.

"Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: „Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь“", — сообщил журналист.

По словам Шнякина, он был шокирован, когда узнал о болезни Алдонина, ведь Евгений для многих пример человека, который ведет здоровый образ жизни и заботится о своем здоровье. Но коварная болезнь не пощадила и его.