Больной раком Евгений Алдонин вышел на связь из клиники: "Шансы есть — за них изо всех сил держусь"

Бывший муж Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин серьезно болен. Больше года 45-летний спортсмен борется с раком поджелудочной железы.
Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике.
Как рассказал журналист Дмитрий Шнякин, ему удалось связаться с футболистом. Алдонин передал слова благодарности поклонникам за поддержку.
"Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: „Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь“", — сообщил журналист.
По словам Шнякина, он был шокирован, когда узнал о болезни Алдонина, ведь Евгений для многих пример человека, который ведет здоровый образ жизни и заботится о своем здоровье. Но коварная болезнь не пощадила и его.
"Случай Жени, титулованного спортсмена и крепкого зожника, сиреной звучит для всех. Для российских мужиков, в культуре которых не принято сливать душевный груз и проверяться на телесные болячки. Ребят, читайте о коварных болезнях, не ленитесь. И отправляйтесь на чекап. Я собираюсь", — написал Шнякин в своем блоге.