3I/ATLAS: что (или кто) к нам летит?

Сторонники теории о том, что космический объект 3I/ATLAS является инопланетным кораблем, кажется, нашли новые доказательства своей правоты. По версии профессора Гарвардского университета Ави Лёба, этот межзвездный объект мог быть создан для доставки специальных зондов на планету Юпитер. Во всяком случае, так совпало, что это тело, совершив загадочный маневр, оказалось в той точке, утверждает ученый, где сделать это наиболее оптимально.

"По моим подсчетам, этот объект находится на нужном расстоянии от Юпитера, чтобы преобладала гравитация этой планеты. Так что если 3I/ATLAS хочет запустить несколько зондов над Юпитером, он должен быть именно в этой точке. И это удивительно", - отметил Лёб.

Теоретически это может быть простым совпадением. Однако число приверженцев версии про инопланетный корабль среди астрономов-любителей неуклонно растет. Этому способствуют и странности, которые, как они считают, не может объяснить официальная наука, безапелляционно называющая данный объект кометой.

"Кометы, в отличие от каменных и железных тел, которые мы называем астероидами это, есть такое сравнение, мартовский сугроб. Это кусок грязного снега и льда, загрязненного, конечно, не искусственной грязью, а естественной. Пыли в космосе достаточно много. Этот сугроб начинает сильно испаряться при приближении к Солнцу. Именно поэтому мы комету и замечаем. Потому что вот это испаряющееся вещество образует хвост", - говорит Олег Малков, заведующий отделом физики звёздных систем Института астрономии РАН.

И по ряду признаков 3I/ATLAS действительно похож на комету. Однако - есть нюансы.

"Мы привыкли к тому, что если комета летит мимо Солнца и Солнце ее нагревает, с ее поверхности газовые струи вылетают и меняют траекторию кометы. Каждая комета, нагретая Солнцем, начинает как-то юлить. А этот внешне на комету похож, а не юлит. А летит, как камень, по гравитационной траектории", - указал Владимир Сурдин, астроном.

То есть внешне комета, а летит - как астероид. Известно, что возраст 3I/ATLAS порядка семи миллиардов лет. То есть он значительно старше Солнца. И когда объект появился в поле зрения земных телескопов, за ним начали пристально наблюдать, фиксируя ряд непонятных явлений вроде изменения цвета, свечения или же "струй", которые исходят от "кометы".

"Судя по последним снимкам, сделанным астрономами-любителями, мы видим семь струй. И я хотел бы знать их скорость. Если данный эффект создается Солнцем, энергия которого растапливает ледяные карманы на объекте, газ будет двигаться с определенной скоростью. Но если этот показатель окажется многократно превышен, можно будет с уверенностью утверждать, что этот эффект создается двигателями", - продолжает Лёб.

Траектория, утверждает профессор, менялась симметрично, словно кем-то корректировалась, а спектральный анализ показал химический состав, характерный скорее для промышленных процессов, чем для естественных космических тел. Более того, в Сети можно найти файлы, которые якобы были взяты с серверов NASA. Из них следует, что 3I/ATLAS подает некие радиосигналы. Впрочем, в космическом агентстве США эту информацию никак не комментируют, подчеркивая, что данная комета не является космическим кораблем и не представляет угрозу для Земли. С этим согласны и российские ученые.

"В его происхождении нет никаких тайн и загадок. Это обычная комета, просто образовалась она не в нашей Солнечной системе, а за ее пределами. Но это комета", - уверен Олег Малков.

И сейчас комета продолжает направляться в сторону Земли. К 19 декабря, согласно расчетам, расстояние между кометой и нашей планетой сократится до 269 миллионов километров. После чего два тела начнут расходиться в пространстве, если, конечно, не случится чуда, после которого уфологи смогут наконец-то заявить, что они всегда были правы и во Вселенной мы действительно не одни.